قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة "تي جي غي إسطنبول" أثناء زيارتها سوريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية..

سفن حربية تركية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الثورة قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة "تي جي غي إسطنبول" أثناء زيارتها سوريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية زارت ميناء اللاذقية، شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا، عام 2011.

وأضافت أن قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة "تي جي غي إسطنبول" أثناء زيارتها سوريا.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى حول الأمر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).