نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" بالتزامن مع إعلانات أمريكية رسمية بعزم واشنطن شن هجوم على إيران

سفارة واشنطن ببغداد تصدر تحذيرا أمنيا لمواطنيها: غادروا العراق فورا نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" بالتزامن مع إعلانات أمريكية رسمية بعزم واشنطن شن هجوم على إيران

ليث الجنيدي/ الأناضول

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، مساء الأربعاء، تحذيرا أمنيا لرعاياها المتواجدين في العراق، دعتهم فيه إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر ومغادرة البلاد فورا، على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقالت السفارة في التحذير الذي نشرته على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "نظرا للتطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار".

وبينت أنه "قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق".

وذكّرت السفارة "المواطنين الأمريكيين بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع: لا تسافروا".

وأردفت: "يُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب كان. وإذا كنتم موجودين فيه، غادروه الآن".

ويأتي التحذير بالتزامن مع إعلانات أمريكية رسمية بعزم واشنطن شن هجوم على إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية" أخرى اليوم لإيران.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد وجهنا لهم ضربة قوية أمس (الثلاثاء)، وسنوجِّه لهم ضربة قوية أخرى اليوم (الأربعاء)".

ومساء الاثنين، تحطمت مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز المطل على السواحل الإيرانية.

والثلاثاء، قال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش الأمريكي أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية.