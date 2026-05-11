سجن جندي إسرائيلي أساء لتمثال "العذراء" في جنوب لبنان 21 يوما تداولت منصات التواصل صورة تظهر جنديا إسرائيليا وهو يدخن سيجارة ويضع أخرى في فم التمثال جنوبي لبنان..

خالد يوسف/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، الحكم بالسجن 21 يوما فقط على جندي أساء إلى تمثال السيدة مريم العذراء جنوبي لبنان.

والأربعاء، أقر الجيش في بيان، بإساءة جندي لتمثال مريم العذراء بجنوب لبنان، وقال إنه حدد هويته وسيستدعيه للاستجواب

جاء ذلك بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة تظهر جنديًا إسرائيليًا وهو يدخن سيجارة ويضع أخرى في فم تمثال "للسيدة العذراء" في جنوب لبنان.

وادعى الجيش في بيان، الاثنين، أنه أجرى تحقيقا في إساءة جندي إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان (لم يحدد المنطقة) قبل عدة أسابيع.

وأكد أنه حكم على الجندي، "بالسجن العسكري لمدة 21 يوما، فيما حُكم على الجندي الذي صور الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما".

ورغم تدميره مساجد وكنائس في قطاع غزة خلال عامي الإبادة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الحادثة، ويحترم حرية الدين والعبادة، وكذلك الأماكن المقدسة والرموز الدينية التابعة لجميع الأديان والطوائف".

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه حكم بالسجن 30 يومًا على جندي حطم تمثالًا للسيد المسيح في جنوب لبنان، وعلى جندي آخر قام بتصوير الحادثة، دون استبعادهما من الخدمة العسكرية.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت جنديًا إسرائيليًا يحطم تمثالًا للسيد المسيح في بلدة دبل جنوب لبنان باستخدام معول، ما أثار موجة إدانات دينية وسياسية واسعة.

كما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي تسبب خلال عملياته الأخيرة في لبنان في أضرار لعدد من الكنائس، إضافة إلى مقتل كاهن رعية كنيسة "مار جاورجيوس" الخوري بيار الراعي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على لبنان، أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، وفق معطيات رسمية لبنانية، رغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

