سبتة: بقاء 3 إلى 5 آلاف مهاجر والوضع في المدينة لم يعد إلى طبيعته وفق تصريحات لحاكم سبتة خوان خيسوس ​فيفاس، نقلتها وسائل إعلام إسبانية..

الرباط/ الأناضول



قدّرت سلطات مدينة سبتة، الخاضعة للإدارة الإسبانية، الاثنين، عدد المهاجرين الذين لا يزالون فيها بنحو 3 آلاف إلى 5 آلاف، بعد عودة أكثر من 69 ألف مهاجر إلى المغرب في أعقاب موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية.

وقال حاكم سبتة خوان خيسوس ​فيفاس، خلال مقابلة مع قناة "تيليثينكو" الإسبانية، نقلتها وكالة "أوروبا برس" (خاصة)، إن عدد المهاجرين الذين لا يزالون داخل المدينة يبلغ نحو 3 آلاف إلى 5 آلاف.

وأضاف أن الوضع في المدينة لم يعد إلى طبيعته بعد، في ظل استمرار وجود آلاف المهاجرين والضغط على مرافق الاستقبال.

وأعلن مستشار الرئاسة في سبتة ألبرتو غايتان، أن المدينة تستقبل حاليا 862 قاصرا مهاجرا، ما يمثل تجاوزا للطاقة الاستيعابية العادية بنسبة 2872 بالمئة.

وقال ألبرتو غايتان، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية نقلتها وكالة "أوروبا برس"، إن الطاقة الاستيعابية العادية التي تحددها الحكومة المركزية للمدينة تبلغ 29 قاصرا فقط.

وأوضح أن سلطات المدينة تعمل على إعادة تنظيم مرافق الاستقبال وتجهيز منشأتين إضافيتين لإيواء القاصرين الموجودين حاليا.

وينص قانون الهجرة الإسباني على وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين من ذويهم تحت رعاية الجهات العامة المختصة بحماية القاصرين.

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، قالت المحكمة العليا الإسبانية إن إعادة قاصرين من سبتة إلى المغرب في أغسطس/ آب 2021 كانت غير قانونية، لمخالفتها ضرورة جمع معلومات عن حالة كل قاصر والاستماع إليه، وضرورة تدخل النيابة العامة.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى سبتة في محاولات للعبور غير النظامي، خلال أحداث أسفرت عن مصرع 11 شخصا.

وأضافت أن السلطات المغربية تواصل عبر قنوات التعاون مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة الأنباء بشأن حالات الوفاة، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم.

ووفق إعلام إسباني، ارتفع عدد الجثامين المنتشلة من مياه البحر في سبتة إلى 88.

والسبت، أفادت مصادر أمنية إسبانية بأن نحو 69 ألفا و500 مهاجر عادوا إلى المغرب بعد أن دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة.

واستكملت السلطات الإسبانية الأحد، تركيب حاجز أمني عائم بطول 500 متر عند معبر تراخال الحدودي، بهدف الحد من محاولات العبور غير النظامي من الجانب المغربي.

وقبل أيام، توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.