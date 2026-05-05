"ساها 2026".. مباحثات تركية عربية في إسطنبول وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل سعد الحربية نائب رئيس أركان الجيش العراقي وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل

إسطنبول / الأناضول

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، مباحثات مع كل من سعد الحربية نائب رئيس الأركان العراقي، وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن لقاءات غولر جرت على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، الذي انطلق صباح اليوم في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وأشارت في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إلى أن حربية وصل إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا.

كذلك ناقش غولر مع قائد الجيش اللبناني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.

يُذكر أن المعرض فُتح بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون متاحا للعامة في 9 مايو الجاري.