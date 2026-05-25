ساعر يهاتف نظيرته الكندية بعد احتجاجها على تنكيل إسرائيل بـ"أسطول الصمود" مشاهد التنكيل بالناشطين أثارت ردود فعل دولية غاضبة..

زين خليل / الأناضول

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه تحدث مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، إثر احتجاج أوتاو على تنكيل تل أبيب بناشطي "أسطول الصمود العالمي".

والأربعاء، استدعت كندا سفير إسرائيل لديها، على خلفية المعاملة "غير المقبولة بتاتا" بحق ناشطي "أسطول الصمود" بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي.

وأوضح ساعر بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أنه تحدث مع أناند، وأنه شرح لها ما قال إنه "الهدف الوحيد لنشطاء الأسطول"، زاعما أنه "استفزاز يخدم حركة حماس"، رغم أن مهمة الأسطول إنسانية بالأساس.

وزعم أن إسرائيل "ستواصل العمل وفقًا للقانون الدولي بالكامل، ولن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".

والخميس، وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية مدينة إسطنبول، تحمل على متنها ناشطي "أسطول الصمود" الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على التنكيل بناشطين في "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.



والاثنين الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.