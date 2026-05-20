زلزال جنوبي تركيا يرتد إلى محافظات سورية

ارتدت آثار زلزال ضرب جنوبي تركيا، صباح الأربعاء، إلى محافظات سورية عدة، حيث شعر السكان بهزات أرضية ملموسة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بوقوع "هزة أرضية شعر بها سكان محافظة حلب (شمال) وريفها".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وإدلب (شمال غرب)، شعروا أيضا بالهزة.

ولاحقا، قالت الإخبارية: "سجلت محطات المركز الوطني للزلازل اليوم الأربعاء 20 مايو/ أيار هزة أرضية الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)".

ونقلت عن المركز الوطني للزلازل أن الهزة كانت بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطيا التركية، وأن سكان مناطق الشمال السوري شعروا بها.

وفي وقت سابق الأربعاء، هز زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطيا جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الزلزال وقع عند الساعة 09:00 (06:00 تغ).

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7.03 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه قضاء "بطال غازي".

ولم يتم الإعلان على الفور ما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر بشرية أو مادية.