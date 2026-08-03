مصدران رسميان أفادا في بيان عقب الزلزال بعدم حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مصر مصدران رسميان أفادا في بيان عقب الزلزال بعدم حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

القاهرة/ الأناضول

شعر سكان العاصمة المصرية القاهرة وعدة محافظات، فجر الاثنين، بزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، فيما أعلنت وزارة الصحة في البلاد تفعيل خطة الطوارئ الصحية.

وذكر معهد البحوث الفلكية في مصر (رسمي) في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد رصدت اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر على بُعد 38 كيلومترا من السويس (شرق)، دون وقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تفعيل خطة الطوارئ الصحية عقب الهزة الأرضية مع تشغيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بغرف الطوارئ في المحافظات لمتابعة الوضع على مدار الساعة.

ووجه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بالمستشفيات، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين، وفق بيان للوزارة.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر في مصر في بيان، بأن "غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري يتابع تأثيرات هزة أرضية وقعت 3:00 صباحا (1:00 ت.غ) والتى شعر بها سكان العديد من المحافظات والقاهرة"، لافتا إلى أنه "تفعيل خطة الطوارئ بالمدن التي شعرت بالهزة".

وأوضح الهلال الأحمر أنه "لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن".

يتبع//