معهد البحوث الفلكية والهلال الأحمر المصري أفادا عقب الزلزال بعدم حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق مصر معهد البحوث الفلكية والهلال الأحمر المصري أفادا عقب الزلزال بعدم حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات

القاهرة/ الأناضول

شعر سكان القاهرة وعدة محافظات في مصر، فجر الاثنين، بزلزال بلغت قوته 5.5 درجات، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية.

وذكر معهد البحوث الفلكية في مصر (رسمي) في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر على بُعد 38 كيلومترا من السويس (شرق)، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تفعيل خطة الطوارئ الصحية عقب الهزة الأرضية مع تشغيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بغرف الطوارئ في المحافظات لمتابعة الوضع على مدار الساعة.

ووجه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بالمستشفيات، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين، وفق بيان للوزارة.

وأفاد الهلال الأحمر المصري في بيان، بأن غرف عملياته تابعت تأثيرات هزة أرضية وقعت في الساعة 3:00 صباحا (1:00 ت.غ) وشعر بها سكان العديد من المحافظات والقاهرة، لافتا إلى أنه فعّل خطة الطوارئ بالمدن التي شعرت بالهزة.

وأوضح الهلال الأحمر أنه "لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات".

بدوره، قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، في بيان، إن محطات المركز الوطني للزلازل سجلت الاثنين (الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي)، هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، حدثت في مصر.

بينما قال مركز طقس القدس الفلسطيني، إن هزة أرضية قوية ضربت جنوب فلسطين ومصر بقوة 5.5 درجات.

وأوضح المركز، في بيان، أن الهزة مركزها السويس شرق القاهرة في مصر، محذرا من هزات ارتدادية.

وتعد مصر من الدول ذات النشاط الزلزالي المحدود نسبيا، إلا أنها تتأثر بين الحين والآخر بهزات أرضية نتيجة وقوعها بالقرب من عدد من الأحزمة الزلزالية النشطة، وفي مقدمتها خليج السويس وخليج العقبة وشرق البحر المتوسط، وهي مناطق تشهد حركة مستمرة للصفائح التكتونية.

ويشرف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على متابعة النشاط الزلزالي عبر شبكة تضم عشرات محطات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد، بما يسمح بتحديد مواقع الزلازل وقوتها وعمقها.