عبد الملك الحوثي شدد على جاهزية الجماعة لأي تصعيد، فيما اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا نتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل "قرار استسلام"

زعيم الحوثيين يتهم واشنطن بالسعي لإدخال المنطقة في معركة شاملة عبد الملك الحوثي شدد على جاهزية الجماعة لأي تصعيد، فيما اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا نتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل "قرار استسلام"

اليمن/ الأناضول

اتهم زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، الولايات المتحدة بالسعي لإدخال المنطقة في معركة شاملة، مشددا على جاهزية الجماعة لأي تصعيد أو تطورات.



جاء ذلك في كلمة مصورة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، تابعها مراسل الأناضول.



وقال الحوثي: "نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء، وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن".



وأضاف أنهم على "تنسيق تام" مع حلفائهم في "محور المقاومة" حول ما يحدث في لبنان وفلسطين، وبشأن الإجراءات الأمريكية "الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك".



وحذر الحوثي، "القوى والجهات في المنطقة من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة إسرائيل".



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) وقوف الجماعة بجانب "حزب الله" في اتخاذ القرار المناسب تجاه الاتفاق الموقع بين "السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي"، على حد تعبيرها.



وفي بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" في نسختها التابعة للجماعة، أضافت "الوزارة"، أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو "المقاومة" حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي اللبنانية.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الخميس، عن إعلان نوايا حول اتفاق لوقف لإطلاق النار ينتظر موافقة الأطراف ويتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي ذلك وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.