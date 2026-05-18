عبد الملك الحوثي قال في كلمة مصورة إن أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام..

زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران عبد الملك الحوثي قال في كلمة مصورة إن أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام..

اليمن / الأناضول



قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الاثنين، إن جماعته جاهزة عسكريا لأي تصعيد قد تُقدم عليه الولايات المتحدة ضد إيران.

جاء ذلك في كلمة مصورة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، وأعاد نشر تفاصيلها موقع 26 سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثي.

ومساء الاثنين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات تحمل صعيدا ضد إيران حيث ذكر أنه قرر تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف في تدوينة نشرها على منصة "تروث سوشيال"، إنه وجه الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وفي كلمته المصورة، قال عبد الملك الحوثي، إن "الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك".

وأضاف "المهم لدى ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء، حتى قبل أمريكا نفسها، وهناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة".

وأشار زعيم الحوثيين إلى أن "أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام".

وتابع "نحن نتحرك شعبيا ورسميا في كل المجالات في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني".

وأكد: "أما على المستوى العسكري فجاهزون إن شاء الله لكل التطورات".​​​​​​​

ويعتبر الحوثي أحد أضلاع "محور المقاومة" المحالف لإيران، إلى جانب منظمات مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس بفلسطين، حيث يعتبرون المشروع الإسرائيلي معادٍ ومرفوض بالمنطقة.

