روما.. بدء جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل

بيروت / ستيفاني راضي/ الأناضول

بدأت، الثلاثاء، سابع جولة مفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما، بموازاة عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان.

وبينما تستضيف روما الجولة الثانية، عُقدت 5 جولات في واشنطن، ضمن مسار ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية.

وأوضحت أن المفاوضات تُجرى بمشاركة وفدين من الجانبين، لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق "صيغة الإطار" الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

ورغم توقيع الاتفاق تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، وأسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و250 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

والاثنين، قال مصدر رسمي لبناني للأناضول إن الجولة الجديدة تستمر 3 أيام، بمشاركة وفدين، سياسي وعسكري، إلى جانب مستشار قانوني وخبير في أعمال المسح.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية ستكون البند الأول على جدول أعمال الجولة، لا سيما عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، باعتبارها تتناقض مع "صيغة الإطار".

وأوضح أن الجانب اللبناني سيطرح اقتراحا باعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، على أن تشمل المرحلة الثانية منطقة بنت جبيل أو الخيام، جنوب نهر الليطاني في جنوبي لبنان.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.