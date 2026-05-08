مصر والكويت وقطر والأردن والبحرين وسوريا أكدت تضامنها الكامل مع أبوظبي، واعتبرت الهجمات الإيرانية تهديدا لأمن المنطقة وتقويضا لجهود خفض التصعيد

رفض عربي لهجمات إيران على الإمارات ودعوات إلى وقفها فورا (محصلة) مصر والكويت وقطر والأردن والبحرين وسوريا أكدت تضامنها الكامل مع أبوظبي، واعتبرت الهجمات الإيرانية تهديدا لأمن المنطقة وتقويضا لجهود خفض التصعيد

إسطنبول/ الأناضول

رفضت مصر والكويت والأردن وقطر والبحرين وسوريا، الجمعة، استمرار الهجمات الإيرانية على الإمارات، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبوظبي، وداعية إلى وقف فوري للتصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن وزارت الخارجية في الدول الثلاث، عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة في وقت سابق الجمعة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من طهران.

** مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة "تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة" على الإمارات.

وأكدت أن "استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات، وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة".

واعتبرت أن الهجمات الإيرانية على الإمارات تمثل "تصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة".

وجددت تضامنها الكامل مع الإمارات، ودعمها "لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها".

** الكويت

من جانبها، أعربت الكويت عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت الإمارات".

وأكدت وزارة الخارجية أن "استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت تضامن الكويت الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

**قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

واعتبرت هذه الاعتداءات "انتهاكا سافرا" لسيادة الإمارات، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت دعم قطر للإمارات حول "ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

**البحرين

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إن المنامة "تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكدت البحرين "وقوفها صفا واحدا مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

** الأردن

وفي السياق، أدان الأردن "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على الإمارات، مؤكدا رفضه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها "انتهاك سافر لسيادة الإمارات وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وقالت الخارجية إن هذه الاعتداءات تمثل "خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معربة عن تضامن الأردن مع الإمارات ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

**سوريا

بدورها، أدانت وزارة الخارجية السورية "بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الإمارات"، واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيان "وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها".

وللمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإمارات اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران.

لكن الجيش الإيراني ادعى الثلاثاء، أنه لم ينفذ أي هجمات على الإمارات خلال الأيام الماضية، فيما لم يصدر تعليق فوري منه بشأن هجمات الجمعة.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين نهاية فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.