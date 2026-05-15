رغم هشاشتها.. واشنطن تمدد الهدنة بين إسرائيل ولبنان 45 يوما

إسطنبول/ الأناضول

وقف إطلاق النار بدأ في 17 أبريل، وكان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو

استئناف المسار السياسي للمفاوضات سيكون في 2 و3 يونيو المقبل، بحسب الخارجية الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، عقب مباحثات وصفتها بـ"المثمرة للغاية" استضافتها واشنطن على مدى يومين.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل يوميا خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والذي ينتهي في 17 مايو/أيار الجاري، في لبنان عبر عمليات قصف وتدمير تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي على ما أوردته واشنطن حتى الساعة 19:00 ت.غ.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، إن الولايات المتحدة استضافت الخميس والجمعة جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان أسفرت عن الاتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية المبرم لمدة 45 يوما، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف بيغوت، أن الخارجية الأمريكية "ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل"، فيما سيُطلق "مسار أمني في وزارة الحرب (الدفاع) يوم 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين".

وأوضح أن واشنطن تأمل أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ الأمن على طول الحدود المشتركة.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل تواصل إسرائيل بوتيرة متصاعدة هجماتها على لبنان، حيث قتلت اليوم لوحده، 7 أشخاص وأصابت 43 آخرين، في 74 هجوما، شملت مركزا صحيا ونقطة إسعاف، حتى الساعة 19:00 ت.غ.