رغم قيود إسرائيل.. 140 ألف فلسطيني يقيمون صلاة العيد بالأقصى قيودها حرمت عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد في القدس المحتلة

القدس / الأناضول

أقام 140 ألف مصل، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: "قُدرت أعداد المصلين في المسجد الأقصى بـ140 ألف مصلٍ لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام".

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات آلاف المصلين من مواطني الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

ولاحظ مراسل الأناضول انتشار الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية وأزقتها وعند الأبواب الخارجية للمسجد.

وبدأ وصول المصلين إلى المسجد مع صلاة الفجر، وما أن حان وقت صلاة العيد حتى امتلأت باحاته بمصلين اصطحب الكثير منهم أطفالهم.

وتولى حراس المسجد الأقصى ومتطوعون تنظيم دخول وخروج المصلين منه.

وصدح المصلون بالتكبير والتهليل، وتبادلوا التهاني بحلول العيد، احتفاء بحلول عيد الأضحى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1980.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.