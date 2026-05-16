رغم تمديد التهدئة.. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان

إسطنبول / الأناضول

استهدف الجيش الإسرائيلي، السبت، 3 بلدات بقضاء النبطية جنوب لبنان، فيما أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها، رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح السبت، غارة على بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية.

كما تعرضت بلدات كفرتبنيت وأرنون ويحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز شمل أيضا الطريق الواصل بين أرنون وكفرتبنيت.

وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف على علو منخفض لطائرات استطلاع ومسيرات إسرائيلية في أجواء مدينة صور وقرى القضاء ذاته بجنوب لبنان.

وفي السياق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 9 قرى وبلدات جنوبية بالإخلاء "فورا" تمهيدا لقصفها.

ووجه الجيش في بيان، إنذارا عاجلا إلى السكان في بلدات وقرى قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمروانية والغسانية وتفاحتا وارزي والبيسارية في قضاء صيدا، والبابلية وأنصار في النبطية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء منازلهم "فورا" والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.

وزعم الجيش أن ذلك يأتي في ضوء استهدافه "حزب الله" لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه التطورات غداة إعلان الولايات المتحدة، مساء الجمعة، تمديد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو/ أيار الجاري، عقب مباحثات بين الطرفين استضافتها واشنطن يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.