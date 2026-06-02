رغم الهدنة والتفاوض.. 12 قتيلا بغارات إسرائيل على لبنان الثلاثاء

إسطنبول/ الأناضول

قُتل 12 شخصا وأصيب 16 في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي لبنان منذ فجر الثلاثاء، فيما تُجري بيروت وتل أبيب جولة مفاوضات رابعة في واشنطن برعاية أمريكية.



جاء ذلك وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى وكالة الأنباء اللبنانية، وفي إطار خروقات دموية إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.



وأسفرت غارة إسرائيلية على بلدة شحور في قضاء صور بمحافظة الجنوب عن قتيلين، وتسببت أخرى استهدفت بلدة برج الشمالي في القضاء بمقتل شخصين وإصابة 14.



وفي محافظة النبطية، قُتل سوريان في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مشتل يعملان فيه ببلدة جبشيت.



كما قُتل شخصان إثر استهداف مسيّرة لدراجة نارية في شارع الشهيد صبرا في بلدة تول، وسيارة في حي ضيعة العرب ببلدة أنصار.



وقُتل سائق جراء استهداف مسيّرة لسيارته عند دوار حاروف-تول.



واستهدفت مسيّرة سيارة على طريق النبطية- الخردلي، مما أدى إلى مقتل الطبيب الدكتور جيمس كرم من بلدة القليعة مع ابنه وابنته.



فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين من عناصره بجروح متوسطة؛ نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية على طريق حبوش- دير الزهراني بالنبطية، وفقا للوكالة.



