رابع أيام العيد.. إسرائيل تقتل 3 أشخاص بهجمات على جنوبي لبنان بينهم أب ونجله في غارة على بلدة أنصار بمحافظة النبطية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية

بيروت / الأناضول

قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، السبت، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق في جنوبي لبنان، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي أحدث التطورات، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن غارة من مسيّرة استهدفت منزلا في حي المرج ببلدة أنصار بمحافظة النبطية، ما أسفر عن مقتل شخص وابنه وإصابة 7 من أفراد العائلة.

وأضافت أن مسيّرة استهدفت مركبة على طريق الشريفة – حبوش – النبطية، في محافظة النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما نفذت مسيّرة غارة على الطريق المؤدي إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي شن غارة على بلدة أنصار، في قضاء النبطية أدت إلى تدمير "سنتر الخليل" التجاري وسط البلدة.

كما تعرضت بلدة زبدين، في قضاء النبطية لسلسلة غارات جوية، وفق الوكالة اللبنانية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية بعد منتصف الليل بلدة حاروف في قضاء النبطية ما أدى إلى تدمير منزل بالتوازي مع قصف مدفعي للبلدة امتد إلى أطراف بلدتي جبشيت وحاروف المجاورتين.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، أعقبها بشن سلسلة غارات على المنطقة نفسها.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف محيط محطة الكهرباء في منطقة جديدة مرجعيون، حسب الوكالة اللبنانية.

وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي كفردونين وفرون، كما نفذ 4 غارات أخرى على بلدتي الغندورية وفرون.

كما أغار الطيران الحربي مرتين على بلدة الجميجمة في القضاء ذاته.

وفي منطقة جزين بمحافظة الجنوب، تعرضت بلدات الريحان وسجد والقطراني لغارات جوية من بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر.

تأتي هذه الهجمات وسط تصعيد عسكري متواصل في جنوب لبنان، عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء في عدة مناطق حدودية.

والخميس، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي البلاد، وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان، ترقى إلى "العقاب الجماعي" الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة يزيد عمقها عن 10 كلم من الحدود الجنوبية.