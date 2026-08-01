في تدوينة لرئيس الوزراء اللبناني بمناسبة عيد الجيش الوطني الموافق الأول من أغسطس من كل عام..

رئيس وزراء لبنان: لا سيادة ولا استقرار دون انتشار الجيش على كامل أراضينا في تدوينة لرئيس الوزراء اللبناني بمناسبة عيد الجيش الوطني الموافق الأول من أغسطس من كل عام..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، إن استعادة سيادة بلاده وتحقيق الاستقرار فيها يتطلبان انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا عزم حكومته على تعزيز قدرات الجيش.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سلام على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بمناسبة عيد الجيش الوطني الموافق الأول من أغسطس/ آب من كل عام.

وقال سلام: " نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني (...) فلا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا، وببسطها سلطة الدولة عليها من الناقورة (جنوب) إلى العريضة (شمال)".

وأكد عزم حكومته على "تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه من اجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2024، أعلن الجيش اللبناني أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في الجنوب، مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وذلك وفق تكليف الحكومة اللبنانية.

إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته للاتفاق، قبل أن يشن عدوانا جديدا على البلاد في 2 مارس/ آذار الماضي أعقبته هدنة هشة في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو/ تموز المنصرم انتشاره في بلدة زوطر الغربية وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار"، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

وتعد زوطر الغربية، الواقعة جنوب نهر الليطاني، من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع بواشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وينفذ الجيش اللبناني مهماته في منطقتي فرون وصريفا، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في موازاة مهماته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية، وفق بيان للجيش الأحد.

وتأسست مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في يونيو/ حزيران الماضي ضمن "صيغة الإطار"، وهي آلية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لتنسيق تنفيذ الاتفاق.

ومنذ 2 مارس الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.