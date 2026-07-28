من المقرر أن يلتقي الزيدي بالرئيس أردوغان في وقت لاحق الثلاثاء بالمجمع الرئاسي التركي..

رئيس وزراء العراق يصل أنقرة في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي الزيدي بالرئيس أردوغان في وقت لاحق الثلاثاء بالمجمع الرئاسي التركي..

إسطنبول / الأناضول

وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال الزيدي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، وزير التجارة التركي عمر بولاط.

ومن المقرر أن يلتقي الزيدي بالرئيس أردوغان في وقت لاحق من اليوم بالمجمع الرئاسي.

وسيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية.

