"في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين"، وفق بيان للخارجية العراقية

رئيس وزراء العراق يزور طهران نهاية الأسبوع لتوقيع مذكرات تفاهم "في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين"، وفق بيان للخارجية العراقية

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الخارجية العراقية، الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي، سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، نهاية الأسبوع الحالي، لتوقيع مذكرات تفاهم بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم، استقبل سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، في مقر الوزارة".

وأضافت أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وجدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران، نهاية الأسبوع الجاري"، دون ذكر يوم بعينه.

كما بحث الجانبان "الاستعدادات الجارية للزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وتأتي زيارة الزيدي، المرتقبة إلى طهران امتداداً لحراك بدأه بزيارة رسمية إلى واشنطن في 13 يوليو/تموز الجاري.

ثم تلتها مباحثات أجراها الأحد في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد، حيث ركزت على سبل احتواء التصعيد العسكري المتفاقم في المنطقة ومناقشة آفاق الشراكة الثنائية.

وتتزامن هذه التحركات مع تدهور أمني حاد في الإقليم، إثر انهيار الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران الذي وُقّع في 18 يونيو/حزيران الماضي للتهدئة.

إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء مفاعيل التفاهم، عقب استهداف إيران لثلاث سفن في مضيق هرمز، مما فجّر موجة جديدة من الضربات الأمريكية المتبادلة مع طهران والتي طالت قواعد ومنشآت عسكرية وممرات مائية حيوية.

ويرى مراقبون أن بغداد تسعى عبر هذه الجولة التي تشمل قطبي الصراع طهران وواشنطن، بجانب الدوحة إلى ترسيخ دور العراق كوسيط استراتيجي لتقريب وجهات النظر والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.

وتركز الجهود الحالية على إحياء بنود التهدئة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تُهدد أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.