لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفق تدوينة لرئيس الوزراء علي الزيدي..

رئيس وزراء العراق يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفق تدوينة لرئيس الوزراء علي الزيدي..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

توجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الزيدي، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه توجه في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف: "نرتبط مع تركيا بجوار تاريخي وجغرافي وحضاري، ومصالح مشتركة ومتنوعة".

وأوضح أنه سيبحث خلال الزيارة ملفات "الاستثمار والمياه وطريق التنمية، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، بجانب عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبينا الصديقين".

وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران قد أعلن، الاثنين، أن الزيدي سيزور تركيا الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس أردوغان، وفق تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وذكر أنه سيتم خلال الزيارة استعراض العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية.