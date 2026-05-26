رئيس تونس يصف ارتفاع الأسعار بـ"الجنوني والإجرامي" ويؤكد استمرار مكافحته خلال لقاء جمعه مع كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، حسب الرئاسة..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد ارتفاع الأسعار في البلاد بـ"الجنوني والإجرامي"، وشدد على أن الدولة تواصل مكافحته دون تردد.

جاء ذلك خلال لقاء بقصر قرطاج الاثنين مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة (مساعد وزير) المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، حسب بيان للرئاسة الثلاثاء.

وذكرت الرئاسة أن اللقاء "تطرق إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار".

وأضافت أن هذه الشبكات "تعمدت الترفيع (الزيادة) في الأسعار، في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وقال سعيد إن تفكيك تلك الشبكات يمثل "سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار"، وفقا للرئاسة.

وهذا الأيام تشهد تونس ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى الأربعاء، التي تراوحت بين 1200 دينار (400 دولار) و2000 دينار (666 دولارا)، حسب رصد الأناضول.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أظهرت بيانات رسمية في تونس ارتفاع التضخم إلى 5.5 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، بزيادة 0.5 بالمئة عن الشهر السابق له.

ومنذ سنوات تعاني تونس من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022.

كما تسببت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي في ارتفاع التضخم في أنحاء العالم؛ جراء زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.