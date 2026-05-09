رئيس الوزراء اللبناني يصل دمشق في ثاني زيارة رسمية

دمشق، بيروت / ليث الجنيدي ووسيم سيف الدين / الأناضول

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السبت، العاصمة السورية دمشق، في ثاني زيارة رسمية له إلى البلد العربي منذ توليه منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وفدا لبنانيا برئاسة سلام وصل مطار دمشق الدولي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

من جهتها، أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، بأن سلام يرافقه نائبه طارق متري، ووزراء الطاقة جوزيف الصدي، والاقتصاد عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إضافة إلى مستشارة رئيس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد زيارته الأولى في 14 أبريل/ نيسان 2025.