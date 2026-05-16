رئيس الصومال يعلن بدء تطبيق الدستور الجديد رسميا بموجبه، يتم انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وفق وكالة الأنباء الرسمية "صونا"..

إسطنبول / الأناضول



أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي، مشيرا إلى قرب الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي، واليوم الوطني للشباب، حيث تناول في كلمته قضايا الدستور والانتخابات المباشرة والأوضاع الأمنية في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "صونا".

وأكد الرئيس الصومالي أن ولاية الحكومة الحالية من المقرر أن تنتهي في 15 مايو/ أيار 2027.

وفي مارس/ آذار 2024، صادق البرلمان الصومالي، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012، وفقا لـ"صونا".

ومن أبرز التعديلات، وفق الوكالة، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان.

وبحسب التعديلات، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما كان بالدستور المؤقت، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفقا للمصدر ذاته.