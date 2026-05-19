رئيس "الخان الأحمر": تهجير سكان التجمع جزء من مشروع "القدس الكبرى"

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

رئيس مجلس الخان الأحمر عيد الجهالين للأناضول:

القرار "جدي للغاية" وقد يُنفذ خلال ساعات

إخلاء التجمع يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

قال رئيس مجلس "الخان الأحمر" عيد الجهالين، الثلاثاء، إن قرار إسرائيل إخلاء التجمع البدوي شرقي القدس يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني.

وحذر الجهالين في تصريح للأناضول، من أن قرار تهجير سكان التجمع "جدي للغاية" وقد يُنفذ خلال ساعات، "في ظل انشغال العالم بالحروب والأزمات".

وقال إن قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إخلاء التجمع "يشكل خطوة خطيرة"، مؤكدا أن السكان يواجهون "مصيرا مجهولا".

وأوضح الجهالين أن خطورة القرار "لا تتعلق فقط بقرية الخان الأحمر"، مشيرا إلى أن التجمع يقع في منطقة استراتيجية شرقي القدس، وأن تهجير سكانه "يعني استكمال الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وإغلاق القدس من جهتها الشرقية".

وأضاف: "إذا تم اقتلاع هذه القرية، فسيتم قطع الضفة الغربية إلى شطرين، شمال وجنوب، وهذا هو جوهر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف بالقدس الكبرى".

