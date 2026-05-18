رئيس البرلمان الليبي يشيد بدور مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف

معتز ونيس / الأناضول

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مصر تقود "جهودا عملية محايدة" لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التكامل السياسي والاقتصادي والأمني مع القاهرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح الاثنين أمام جلسة للبرلمان المصري خُصصت لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، بثتها الصفحة الرسمية للبرلمان الليبي على منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية.

وقال صالح إنه " منذ بدء الأزمة في ليبيا دفعت مصر وقيادتها بحياد قولا وعملا ودون تدخل أو إملاء، في اتجاه توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية بتوافق ليبي ليبي".

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى "إخراج القوات الأجنبية وتشكيل حكومة واحدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".

وأكد أن مصر "تبذل جهودا واضحة وعلنية لدعوة واستضافة جميع الأطراف بحياد كامل وعملت وتعمل على توفير مناخ ملائم للوصول إلى حلول نهائية للأزمة".

وأعرب رئيس البرلمان الليبي عن تطلع بلاده إلى "مزيد من تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي المشترك مع مصر بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز مسيرة الاستقرار والتنمية في المنطقة ".

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية تحول دون إجراء انتخابات يأمل الليبيون أن تنهي الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية.

وتأتي تلك التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين الأولى معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق).

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).