رئيس إسرائيل يزعم رغبته في السلام مع لبنان وسط مواصلة قصفه متحدثا بشريط فيديو باللغة العربية بعد ساعات قليلة من انذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 قرى لبنانية..

القدس/ الأناضول

زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، أنه يرغب في السلام مع لبنان، بينما واصل الجيش قصف البلد العربي، وسط مزيد من الإنذارات لإخلاء بلدات فيه.

وكان هرتسوغ يتحدث باللغة العربية في شريط فيديو صوره قرب الحدود مع لبنان.

وبعد ساعات قليلة من انذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 قرى لبنانية قبل مهاجمتها، زعم عرتسوغ: "من الحدود الشمالية لإسرائيل، أمدّ يد السلام إلى رئيس لبنان (جوزاف عون) والشعب اللبناني".

وادعى: "لكن يجب أن يبقى لبنان بمنأى عن نفوذ إيران وحزب الله والمنظمات الإرهابية كدولة مستقلة ذات سيادة" وفق تعبيراته.

وأضاف: "حلمي هو زيارة بيروت، ولا يزال هذا الحلم قائماً، ولكن بشرط أن يُحدّد مستقبل لبنان في بيروت، لا في طهران"، وفق ادعائه.

وقُتل 8 لبنانيين على الأقل، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن فرقتين عسكريتين إسرائيليتين تتوغلان في جنوب لبنان.