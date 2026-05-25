رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو لاستئناف مهاجمة بيروت

القدس / الأناضول

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى استئناف مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، بداعي الرد على هجمات "حزب الله" بطائرات مسيّرة مفخخة.

ويرد الحزب بهذه الهجمات على خروقات إسرائيل الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز.

والاثنين، نقلت هيئة البث الرسمية عن زامير قوله خلال اجتماع أمني مصغر الأحد: "يجب مهاجمة بيروت، ردا على تهديد مسيّرات حزب الله المتفجرة".

وحتى الساعة 11:25 "ت.غ" لم يعقب الجيش على ما نقلته هيئة البث عن زامير.

وأوقفت إسرائيل في أبريل هجماتها على بيروت، استجابة لطلب واشنطن في ظل مفاوضاتها مع طهران لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لكن في 6 مايو/أيار اغتال الجيش الإسرائيلي قائد "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أحمد بلوط في غارة جوية على بيروت.

وبوتيرة يومية، يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل وإصابة عسكريين في جنوبي لبنان، نتيجة إطلاق "حزب الله" مسيّّرات مفخخة.

وقالت هيئة البث الرسمية، الاثنين، إن 11 عسكريا قتلوا في جنوبي لبنان، منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل، بينهم 6 قتلوا بمسيرات مفخخة.

وصباح الاثنين، قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة لبنانيين وأنذر بإخلاء 10 قرى في جنوبي وشرقي البلاد.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الممدد حتى مطلع يوليو، وبالرغم من مسار تفاوضي مستمر بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحا حتى مساء الأحد، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.