رئيسا الإمارات ولبنان يبحثان مستجدات مفاوضات بيروت مع تل أبيب خلال اتصال هاتفي تلقاه محمد بن زايد من جوزاف عون، وفق مصدرين رسميين بالبلدين

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، السبت، مع نظيره اللبناني جوزاف عون، مستجدات الشأن اللبناني والمفاوضات مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق مصدرين رسميين بالبلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بأن الرئيس محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني، جدد خلاله عون "إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من طهران.

وفي الاتصال الهاتفي، بحث الجانبان "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، ومستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

وأكدا "أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها".

ووفقا لبيان للرئاسة اللبنانية، السبت، أجرى عون اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد و"استعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة".

كما أطلع عون نظيره الإماراتي على "آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن"، وفق البيان.

ورفضا للهجمات الإيرانية، أكد عون "تضامن شعب لبنان مع شعب الإمارات الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

بدوره، أكد محمد بن زايد، بحسب البيان الإماراتي، "الوقوف دوما إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه".

جدير بالذكر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن في 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام، كما التقى عون، الجمعة، رئيس وفد لبنان للمحادثات مع إسرائيل سيمون كرم، عشية سفره إلى واشنطن للمشاركة في جولة ثالثة مرتقبة الخميس المقبل.

ويرأس كرم حاليا الوفد اللبناني في لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، المعروفة بـ"الميكانيزم"، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وأُنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتتولى متابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبة الالتزام به.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان عقب عدوان 2024، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأكثر من 1.6 مليون نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

وفي 17 أبريل الماضي، دخلت هدنة لمدة 10 أيام بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، قبل تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

غير أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي عبر غارات وقصف يؤديان إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى تفجير منازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

كما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.