إدانات صدرت عن كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن واليمن

دول عربية: اعتداء إيران على ناقلتي قطر والسعودية يهدد الملاحة ويجب وقفه (محصلة) إدانات صدرت عن كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن واليمن

إسطنبول / الأناضول

أدانت دول عربية، الأربعاء، استهداف إيران ناقلتي النفط السعودية "وديان" والقطرية "الركيات" في مضيق هرمز، معتبرة ذلك تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

جاءت هذه المواقف في بيانات رسمية صادرة عن السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات ومصر والأردن واليمن، دعت فيها طهران إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

السعودية



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتِها "بأشد العبارات" استهداف إيران الناقلتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.



وأكدت أن هذه الهجمات تُعد انتهاكًا لأمن الملاحة الدولية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، داعيةً إيران إلى الوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة.

قطر



استدعت وزارة الخارجية القطرية نائب السفير الإيراني في الدوحة، محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف الناقلة القطرية.



وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة، داعيةً إيران إلى "الوقف الفوري لهذه الاعتداءات".



كما أدانت استهداف الناقلة السعودية، معتبرةً ذلك "انتهاكًا خطيرًا للسلامة الدولية وتهديدًا لأمن الطاقة".

البحرين



اعتبرت البحرين الهجوم "إرهابيًا" وهدد طاقم الناقلتين، داعيةً المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحديدًا، لاتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

الكويت



أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للهجوم، ووصفته بـ"انتهاك خطير للقانون الدولي"، داعيةً إلى "وقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية".

الإمارات



وصفت الإمارات الهجوم بأنه "تهديد جسيم لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، معتبراً أنه تصعيد خطير يستهدف أحد أهم الممرات المائية الحيوية.

مصر



أدانت مصر الهجوم، واعتبرته "انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة الدولية"، داعيةً إلى وقف جميع الأعمال التي تصعد التوتر وتحافظ على الأمن الإقليمي.

الأردن



أدان الأردن الهجمات الإيرانية واعتبرها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية"، مؤكداً التضامن المطلق مع قطر والسعودية.

اليمن



اعتبرت اليمن هذه الهجمات "تصعيدًا خطيرًا" يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًة أنها انتهاك صارخ لقواعد حرية الملاحة في الممرات الدولية وتهديد مباشر لأمن خطوط التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت خلال الـ24 ساعة الماضية بتعرض ثلاث ناقلات لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية متكررة على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط 2026.



وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف القتال ورفع الحصار البحري عن إيران، وتستمر المفاوضات لتحقيق تنفيذ شامل لهذه الاتفاقيات بوساطة قطر وباكستان.