دوجاريك: إسرائيل قصفت مدرسة للأمم المتحدة في غزة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن سقف مبنى مدرسة تابع للأمم المتحدة في منطقة النصيرات بقطاع غزة كان يستخدم لتوفير مأوى للعائلات النازحة..

نيويورك/ الأناضول

أفادت منظمة الأمم المتحدة، الاثنين، بأن إسرائيل شنت غارة جوية استهدفت مبنى مدرسة تابعا لها، كان يؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في نيويورك، حيث تطرق إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال دوجاريك: "بالأمس، تعرض سقف مبنى مدرسة تابع للأمم المتحدة في منطقة النصيرات بقطاع غزة والذي كان يستخدم لتوفير مأوى للعائلات النازحة لإصابة وأضرار جراء غارة جوية".

وأضاف "لحسن الحظ، لم تردنا أي تقارير تفيد بوقوع إصابات جراء هذا الهجوم".

في سياق متصل، شارك دوجاريك التقارير الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن التطورات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في هذا الإطار: "قُتل فلسطيني أمس برصاص أطلق عليه أثناء محاولته اجتياز الجدار الأمني الإسرائيلي شرقي الضفة الغربية للعبور إلى القدس الشرقية، وأفادت الأنباء أنه كان يفعل ذلك بحثا عن عمل".

وأوضح المتحدث الأممي أن هذا الحادث يأتي كجزء من سلسلة التطورات التي تلت قيام إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بإلغاء وتعليق معظم التصاريح التي تسمح للفلسطينيين بالوصول إلى القدس الشرقية أو إسرائيل بغرض العمل أو لأسباب أخرى.

وذكر دوجاريك أنه منذ ذلك التاريخ وحتى 11 مايو/أيار الماضي، سُجل مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 290 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الأمني.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859، معظمهم أطفال ونساء.