أجراها وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وفد اقتصادي ألماني، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية"..

دمشق.. مباحثات سورية ألمانية لتعزيز الشراكات وفرص إعادة الإعمار أجراها وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وفد اقتصادي ألماني، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية"..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، الاثنين، مع وفد اقتصادي ألماني، الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وآفاق بناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين البلدين.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن اللقاء جرى برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الألمانية.

وبيّنت أنه جرت خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون، بتنظيم من الرابطة، بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الألماني، وبحضور ممثل عن إدارة أوروبا.

وأشارت إلى أن المباحثات ركزت على "الإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار المحلي".

وأعرب الشعار عن تطلع بلاده إلى بناء جسور اقتصادية متينة، مؤكدا أن "سوريا منفتحة وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بمسيرة التنمية وإعادة الإعمار".

وشدد على أن "الوزارة ملتزمة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري".

ويأتي اللقاء ضمن تحركات دمشق الاقتصادية في إطار السعي إلى كسر العزلة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر مجالس الأعمال المشتركة.

كما يعكس رغبة قطاعات أوروبية في استكشاف أسواق المنطقة عموما وسوريا خصوصا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.