دمشق.. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي

دمشق/ الأناضول

نظمت السفارة التركية في العاصمة السورية دمشق، الجمعة، مراسم إحياء "يوم شهداء الطيران" الموافق لـ15 مايو/أيار من كل عام.

وشارك في المراسم، التي أقيمت في مقبرة شهداء الطيران الأتراك بدمشق، السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز، إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد.

وخلال المراسم، تُليت آيات من القرآن الكريم وأُقيمت الأدعية على أرواح الشهداء.

وقال السفير يلماز، في تصريح للأناضول، إن أوائل شهداء الطيران الأتراك ارتقوا في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وأشار إلى أن الشهداء دفنوا في دمشق، وأن تركيا تحيي ذكرى شهداء الطيران في المراسم الرسمية، ولا سيما في "يوم شهداء الطيران".

وأوضح يلماز، أن الشهداء ارتقوا في محيط بحيرة طبريا وقبالة سواحل يافا.



وأكد أن المناطق التي استشهدوا فيها وأماكن دفنهم في دمشق تحمل أهمية تاريخية كبيرة.

وأضاف يلماز، أن مقبرة شهداء الطيران الأتراك تقع بالقرب من ضريح صلاح الدين الأيوبي.



وأشار إلى أن هذه المراسم تسهم في إبقاء الذاكرة التاريخية لتركيا في المنطقة حيّة.

وقال السفير يلماز: "إحياء ذكرى شهدائنا يذكرنا دائما بتاريخنا، وبالشهداء الذين قدمناهم في هذه الجغرافيا، وبالدماء التي أُريقت".

ولفت إلى أن تركيا فقدت أيضا شهداء من قواتها الجوية والبرية خلال سنوات الحرب الداخلية في سوريا.



وأوضح يلماز، أن مقبرة شهداء الطيران في دمشق ليست مجرد موقع تاريخي، بل تعد أحد رموز الماضي المشترك بين تركيا وسوريا.

وأشار إلى أن أعمال صيانة الموقع تتولاها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وأكد السفير التركي، أنهم يعملون على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة.



واعتبر أن التغير الذي طرأ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا قد يمثل بداية مرحلة تبعث على الأمل بالنسبة للسوريين.

وتوقع يلماز، إحراز تقدم في مجالات التجارة، والبرامج التعليمية، ونقل الخبرات، والمساعدات التنموية، ومختلف مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وقال: "نرى في ذلك خطوة على طريق تنمية سوريا وتحقيق الاستقرار فيها. ونأمل أن نلمس آثار ذلك بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة."

ـ مقبرة أوائل شهداء الطيران التركي بدمشق

وفي عام 1914، وبعد الاستعدادات لتنفيذ رحلة جوية تمتد لمسافة 2515 كيلومترا بين إسطنبول والقاهرة، وصلت أول طائرة انطلقت من إسطنبول بقيادة النقيب الطيار فتحي، والملازم صادق، إلى دمشق في 24 فبراير/شباط.

غير أن النقيب فتحي والملازم صادق، استشهدا في 27 فبراير 1914، إثر تعطل طائرتهما وسقوطها قرب بحيرة طبريا خلال الرحلة بين دمشق والقدس.

أما الطائرة الثانية، التي أقلعت من إسطنبول بقيادة الملازم الطيار نوري والنقيب إسماعيل حقي، فوصلت إلى يافا، في 9 مارس/آذار 1914، إلا أنها سقطت في البحر نتيجة عطل فني في المرحلة الأخيرة من الرحلة يوم 11 مارس، ما أدى إلى استشهاد الملازم نوري.

ونُقلت جثامين الضباط الأتراك الثلاثة الذين استشهدوا في الحادثين إلى دمشق، حيث دُفنوا في المقبرة المجاورة لضريح صلاح الدين الأيوبي.

