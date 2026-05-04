دمشق.. الشيباني يبحث مع سفير تركيا تعزيز التعاون الثنائي إضافة إلى الوضع في سوريا وتطورات المنطقة، بحسب تدوينة للسفارة التركية..

دمشق/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مع سفير تركيا في دمشق نوح يلماز سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيباني للسفير يلماز، الاثنين، بحسب تدوينة للسفارة التركية في سوريا على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت السفارة في التدوينة: "استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم السفير نوح يلماز".



وأضافت: "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا والتطورات في المنطقة وفعاليات المؤسسات التركية في سوريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".