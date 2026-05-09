دمشق.. الشرع وسلام يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشرع وسلام في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، خلال زيارة إلى سوريا بدأها المسؤول اللبناني، السبت، وفق بيان للرئاسة السورية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال البيان إن الشرع "استقبل في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نواف سلام، بحضور وفدين وزاريين من البلدين".

وأفاد بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني "لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات".

كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، وصل سلام إلى دمشق في زيارة لساعات، في ثاني زيارة رسمية له إلى البلد العربي منذ توليه منصبه.

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الوفد اللبناني برئاسة سلام وصل سوريا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة.

من جهتها، أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، بأن سلام يرافقه نائبه طارق متري، ووزراء الطاقة جوزيف الصدي، والاقتصاد عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إضافة إلى مستشارة رئيس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد زيارته الأولى في 14 أبريل/ نيسان 2025.