في إطار زيارة رسمية يجريها نيجيرفان بارزاني إلى سوريا

دمشق.. الشرع ورئيس إقليم كردستان يبحثان التطورات الإقليمية في إطار زيارة رسمية يجريها نيجيرفان بارزاني إلى سوريا

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واستقبل الشرع، الاثنين، بارزاني، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع استقبل بارزاني في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول بأن الشرع وبارزاني تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والأحد، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.