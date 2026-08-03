في إطار زيارة رسمية يجريها نيجيرفان بارزاني إلى سوريا

دمشق.. الشرع ورئيس إقليم كردستان يبحثان التطورات الإقليمية في إطار زيارة رسمية يجريها نيجيرفان بارزاني إلى سوريا

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واستقبل الشرع، الاثنين، بارزاني، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها الأخير إلى سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع استقبل بارزاني في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول بأن الشرع وبارزاني تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقا، قال الشرع في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه بحث مع بارزاني "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا".

وثمن الرئيس السوري "ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا (الذين هجرهم نظام بشار الأسد خلال سنوات الثورة من 2011 حتى 2024)، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار".

والأحد، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.