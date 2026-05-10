دمشق.. إصابة 5 مدنيين بانفجار حافلة فارغة في حي الورود

عبد السلام فايز/ الأناضول

أصيب 5 مدنيين، الأحد، جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد عمليات وزارة الطوارئ في محافظة ريف دمشق عامر ظريفة قوله: "إصابة 5 مدنيين جراء انفجار حافلة فارغة في حي الورود، وتم نقل المصابين إلى مشفى المواساة بدمشق".

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر أمني سوري لم تسمه قوله: "انفجار حافلة فارغة في حي الورود بدمشق، فيما تعمل الفرق المختصة على تحديد مسببات الانفجار".

يتبع//