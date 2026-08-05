شهدت أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور، الأربعاء، تحليقا مكثفا لطائرات مسيّرة وحربية إسرائيلية، بالتزامن مع غارات وهمية وقصف استهدف مناطق في جنوبي البلاد.

خروقات إسرائيل في لبنان.. قصف بالجنوب وطائرات تحلق فوق بيروت وصور شهدت أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور، الأربعاء، تحليقا مكثفا لطائرات مسيّرة وحربية إسرائيلية، بالتزامن مع غارات وهمية وقصف استهدف مناطق في جنوبي البلاد.

بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

- مسيرات إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومدينة صور والقرى المحيطة

- غارتان إسرائيليتان على منطقة مشاع المنصوري بمدينة صور وتفجير قوي في بلدة كفرتبنيت

شهدت أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور، الأربعاء، تحليقا مكثفا لطائرات مسيّرة وحربية إسرائيلية، بالتزامن مع غارات وهمية وقصف استهدف مناطق في جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، فيما سُجل تحليق مماثل للطيران المسيّر فوق مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق مناطق بجنوبي لبنان، مطلقا بالونات حرارية.

كما شن الطيران الحربي غارتين على منطقة مشاع المنصوري جنوبي صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون.

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات بلدة كفررمان بقضاء النبطية، في خطوة تهدف إلى إشعال حرائق في المنطقة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا "قويا" في بلدة كفر تبنيت بالقضاء نفسه، دون تفاصيل بشأن طبيعة التفجير أو الأضرار الناجمة عنه.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الخميس.

وتجري المفاوضات رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية، وبعد توقيع اتفاق "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في يونيو/ حزيران الماضي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، الذي أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و250 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.