خروج مرافق طبية عن الخدمة بعد تعرضها للقصف جنوبي السودان "شبكة أطباء السودان" قالت إن مرافق طبية في مدينة الدلنج خرجت عن الخدمة بعد قصفها من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، فيما لم يصدر تعليق فوري عن الجانبين بشأن ذلك.

إسطنبول / الأناضول



أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، خروج عدد كبير من المرافق الطبية العاملة بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد جراء تعرضها لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وقالت الشبكة في بيان: "تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية".

وأردف البيان: "أسفر ذلك عن خروج عدد كبير من المرافق الطبية العاملة بالمدينة عن الخدمة من بينها المستشفى التعليمي بشكل كبير رغم محاولات تشغيله جزئيا، فيما لا يزال مستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة منذ فترة".

وأضاف: " كما تعرض مستشفى السلاح الطبي للتدمير الكامل حيث يقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على خدمات الولادة فقط، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية، التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية".

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن ما ورد في بيان الشبكة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

