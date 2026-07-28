دعا قواته إلى وقف تصوير التحركات والاستعداد للمرحلة المقبلة، قائلا إنه سيتواجد في الخطوط الأمامية.

حميدتي يوجه بتغيير خطة "الدعم السريع" بعد تقدم الجيش شمال كردفان دعا قواته إلى وقف تصوير التحركات والاستعداد للمرحلة المقبلة، قائلا إنه سيتواجد في الخطوط الأمامية.

عادل عبد الرحيم / الأناضول



دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، قواته إلى تغيير خطتها العسكرية، في أول ظهور له منذ إعلان الجيش السوداني السيطرة على عدة مناطق بولاية شمال كردفان.

وقال حميدتي، في مقطع فيديو مصور، إن على قواته "تغيير طريقتها" اعتبارا من اليوم، داعيا عناصر الدعم السريع إلى التوقف عن تصوير تحركاتهم، معتبرا أن ذلك يتيح معلومات يستفيد منها الجيش.

كما دعا قواته إلى الالتزام بالقواعد والقوانين العسكرية وحماية المدنيين، مضيفا: "من اليوم لا نوم.. كونوا أو لا تكونوا".

وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، معلنا عزمه التواجد ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "لا رجعة بعد اليوم.. إلى الأمام، وعلى القوات أن تكون جاهزة".

وجاء ظهور حميدتي بعد ساعات من جولة ميدانية أجراها رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في منطقة أم سيالة ومدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، غداة إعلان الجيش السيطرة عليهما.

وكان الجيش السوداني أعلن، فجر الأحد، السيطرة على مدينتي بارا وجبرة الشيخ ومنطقة أم سيالة، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.

