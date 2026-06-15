الحركة الفلسطينية أعربت عن أملها أن يسهم الاتفاق في "تعزيز الاستقرار الإقليمي"..

حماس: نرحب باتفاق واشنطن وطهران ولا أمن إلا بوقف الإبادة الإسرائيلية الحركة الفلسطينية أعربت عن أملها أن يسهم الاتفاق في "تعزيز الاستقرار الإقليمي"..

عبد السلام فايز / الأناضول



رحبت حركة حماس، الاثنين، بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت إن أمن المنطقة لن يتحقق في ظل تواصل الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مذكرة تفاهم مع إيران لوقف إطلاق النار، تتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة البحرية اعتبارا من الجمعة المقبلة، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي ترامب ونائبه جيه دي فانس، وعن الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وقالت حماس في بيان، إنها ترحب "بالاتفاق المعلن بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".

وهنأت إيران "شعبا وقيادة"، معربة "عن تقديرها لصمودها، وتمسكها بحقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات، بما أسهم في إفشال محاولات فرض الإملاءات ومشاريع الهيمنة على المنطقة".

وأعربت عن أملها في "أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن ينعكس إيجابا على مختلف ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الصهيوني (الإسرائيلي) المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق لبنان وسائر الجبهات".

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

"حماس" أكدت أن "الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما دامت حكومة الاحتلال تواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق شعبنا الفلسطيني، وما لم يتم التصدي لجذور الصراع الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الصهيوني وإنكار حقوق شعبنا المشروعة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.