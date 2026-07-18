حماس عقب قتل إسرائيل 5 فلسطينيين بغزة: امتداد لحرب الإبادة

إسطنبول/ الأناضول

قالت حركة حماس، السبت، إن قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة، يمثل "جريمة حرب متعمدة وامتدادا لحرب الإبادة الجماعية".

وأضافت الحركة، في بيان، أن الهجوم يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عمليات القتل في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت: "هذه الجرائم المستمرة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال، وتعطشه لدماء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وسعيه لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار".

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية والدول الضامنة للاتفاق بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية.



ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى محاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 1144 قتيلا و3 آلاف و703 مصابين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين.

كما خلفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.