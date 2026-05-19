حماس تهنئ فتح وتدعو لحوار شامل

إسطنبول/ الأناضول

هنأت "حماس"، حركة "فتح" بـ"نجاح انعقاد مؤتمرها الثامن"، داعية إلى "حوار وطني شامل" بين مختلف الفصائل.

وأعربت حركة "حماس"، في تصريح صحفي، عن تمنياتها بأن تسهم مخرجات مؤتمر فتح في "تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية وخدمة مصالح شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة".

وأعلنت حركة فتح، الاثنين، ختام أعمال مؤتمرها العام الثامن في رام الله، والذي شهد إعادة انتخاب الهيئات القيادية للحركة، وفي مقدمتها اللجنة المركزية والمجلس الثوري، في خطوة وُصفت بأنها إعادة تشكيل واسعة للبنية السياسية والتنظيمية للحركة في مرحلة حساسة.

وأكدت حركة حماس، أهمية "استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بين مكونات الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الداخلي على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية".

وشددت على أن ذلك من شأنه "تمكين شعبنا من مواجهة التحديات المتصاعدة التي تستهدف وجوده وحقوقه وثوابته الوطنية".

ودعت إلى "البدء بحوار وطني شامل بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل التوافق على رؤية وطنية موحدة، وترتيب الأولويات الوطنية على قاعدة حماية حقوق شعبنا ومواجهة الاستيطان وسياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر".

وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب لغة الحوار والتوافق، والعمل المشترك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وصون وحدة شعبنا، وتعزيز صموده في كافة أماكن وجوده.

