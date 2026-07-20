"حماس" تنتخب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي

غزة/ الأناضول

أعلنت حركة "حماس"، الاثنين، انتخاب القيادي فيها خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي.

وقالت الحركة في بيان مقتضب إنه تم "انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار".

وخليل الحية من أبرز وجوه "حماس"، وتولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 رئاسة الحركة في غزة، بعد أن اغتالت إسرائيل يحيى السنوار، وكان نائبا له قبل ذلك.

وتسلطت الأضواء على الحية بصورة أكبر بعد سلسلة اغتيالات إسرائيلية طالت قادة الصف الأول في الحركة، بينهم السنوار وإسماعيل هنية وصالح العاروري، وبات ينظر إليه بوصفه أبرز المرشحين المحتملين لقيادتها سياسيا وتنظيميا.

كما ترأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الدورة الأخيرة لانتخابات الحركة عام 2021.

ولد الحية عام 1960، ونال درجة الدكتوراه في "السنة النبوية وعلوم الحديث" من جامعة القرآن الكريم في السودان عام 1997، وانتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة غزة عام 2006.

قُتل نجله حمزة، القائد الميداني في "كتائب القسام"، عام 2008 خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

كما قُتل 8 من أقاربه، بينهم عدد من أشقائه وأبنائهم، خلال محاولة إسرائيل اغتياله في 20 مايو/ أيار 2007، عندما قصفت ديوان عائلة الحية شرق المدينة.

وقُتل عدد من أفراد عائلته خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.