اعتبرت حركة "حماس" أن مواصلة الجيش الإسرائيلي تحريك "الخط الأصفر" باتجاه الغرب داخل قطاع غزة والتوسع بالسيطرة على أراض فلسطينية، تهدف إلى "تفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة" لتثبيت وقف إطلاق النار.

"حماس" تقول إن تحريك إسرائيل "الخط الأصفر" بغزة يهدف لتفجير المفاوضات اعتبرت حركة "حماس" أن مواصلة الجيش الإسرائيلي تحريك "الخط الأصفر" باتجاه الغرب داخل قطاع غزة والتوسع بالسيطرة على أراض فلسطينية، تهدف إلى "تفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة" لتثبيت وقف إطلاق النار.

غزة / الأناضول

** المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال في بيان:

إزاحة "الخط الأصفر" باتجاه غرب مدينة غزة انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

الخطوة تكشف عجز الدول الضامنة و"مجلس السلام" عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية

هذه التطورات تتزامن مع استمرار المفاوضات الجارية في القاهرة

التحركات الإسرائيلية تعكس عدم رغبتها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

اعتبرت حركة "حماس" الجمعة، أن مواصلة الجيش الإسرائيلي تحريك "الخط الأصفر" باتجاه الغرب داخل قطاع غزة والتوسع بالسيطرة على أراض فلسطينية، تهدف إلى "تفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة" لتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، بالتزامن مع مباحثات تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لبحث القضايا العالقة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب شهود عيان للأناضول، أزاح الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي وحتى الجمعة كتل الخط الأصفر باتجاه الغرب لمسافة تُقدر بنحو 300 متر في عدة مناطق من قطاع غزة، لا سيما في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ويُقصد بـ"الخط الأصفر" خط الفصل الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بها.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب عشرات الفلسطينيين بدعوى محاولتهم اجتياز هذا الخط.

وقال قاسم إن إزاحة الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر باتجاه الغرب بمدينة غزة، وما رافقها من عمليات قصف وتهجير، تمثل "انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

واعتبر أن هذه الخطوة تكشف "عجز الدول الضامنة ومجلس السلام" عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أنها تمثل ترجمة لتهديدات إسرائيلية سابقة بزيادة مساحة السيطرة داخل قطاع غزة.

وفي 15 مايو/أيار الماضي أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال جيشه 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة إلى 70 بالمئة.

وأضاف قاسم أن هذه التطورات تأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بالقاهرة، رغم ما وصفه بـ"الإيجابية" التي أبدتها الفصائل الفلسطينية خلال الحوارات مع الوسطاء.

ورأى أن التحركات الإسرائيلية تعكس "عدم رغبة" إسرائيل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتهدف إلى "تفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة"، إلى جانب مواصلة التصعيد بما يخدم اعتبارات سياسية وانتخابية.

والثلاثاء، أعلنت "حماس" التوصل إلى "مقاربات مقبولة" بشأن عدد من القضايا الخلافية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الحوارات التي تستضيفها القاهرة.

وقال قاسم في تصريح للأناضول إن الأطراف المشاركة في المباحثات توصلت إلى تفاهمات أولية حول القضايا الشائكة في الاتفاق، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المقاربات أو تفاصيلها.

وتأتي هذه التطورات مع تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار، عبر منع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى قطاع غزة، وعدم فتح المعابر وفق ما نص عليه الاتفاق.

كما أسفرت الخروقات عن مقتل 981 فلسطينيا وإصابة 3111 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.