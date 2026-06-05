الحركة اتهمت الدول الضامنة لوقف النار والوسطاء ومجلس السلام بالعجز عن وقف "هذه المذبحة أو حتى إدانتها".

"حماس" تدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف "مذبحة" إسرائيل في غزة الحركة اتهمت الدول الضامنة لوقف النار والوسطاء ومجلس السلام بالعجز عن وقف "هذه المذبحة أو حتى إدانتها".

إسطنبول / الأناضول

دعت حركة "حماس" الجمعة، جميع الأطراف العربية والإسلامية للتحرك من أجل الضغط لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة التي تضعها أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان إن "الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل عجز الدول الضامنة والوسطاء وما يُسمّى بـمجلس السلام عن وقف هذه المذبحة أو حتى إدانتها".

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام إلى "توجيه الضغوط نحو الاحتلال الذي تنكّر بشكل كامل للاتفاق، واستهتر بكل الجهود المبذولة لوقف انتهاكاته".

وشدد على أن "استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية للتحرك الفوري".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل 947 فلسطينيا وأصيب 2935 آخرون جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تستمر تداعياتها بأشكال متعددة.

وأسفرت الحرب التي استمرت عامين بدعم أمريكي، أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

