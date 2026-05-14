حماس تدعو فتح إلى الاجتماع للاتفاق على "استراتيجية وطنية"

إسطنبول/ الأناضول

دعت حركة حماس، الخميس، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إلى "لقاء مباشر" بعد انتهاء مؤتمر الأخيرة الثامن لاختيار أعضاء مجلسها الثوري ولجنتها المركزية للاتفاق على "استراتيجية وطنية".

والخميس، انطلق المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ويستمر 3 أيام.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في بيان، إن "المؤتمر الثامن للإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فرصة لتحقيق نقلة في العلاقات الوطنية الداخلية الفلسطينية".

وأكمل: "وزيادة الجاهزية والاستعداد لمواجهة مخططات العدو الصهيوني المجرم الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي مستغلاً الظروف الدولية والإقليمية".

ودعا بدران، حركة فتح، إلى "اللقاء المباشر بعد انتهاء مؤتمرهم الحالي، من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية في كل القضايا التي تهم شعبنا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية".

وقال: "آن الأوان للتعالي على الخلافات وعلى تبعات الماضي والنظر للحاضر والمستقبل على قاعدة الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجمعية والتحرك ميدانياً وسياسياً بما يتناسب مع تضحيات شعبنا الذي ينتظر منا عملاً واضحاً ومباشراً يغير من واقعه الصعب في كل المجالات".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية آخرها في الصين عام 2024 دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.