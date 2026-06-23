حماس: التقرير الأممي بشأن استهداف أطفال غزة يثبت جرائم إسرائيل

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

- إسرائيل تعمدت قتل المدنيين وقصفت المربعات السكنية ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها ما يؤكد أنها قصدت ارتكاب جرائم إبادة

- نطالب بمحاكمة إسرائيل على المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني

-الحرب لم تتوقف وما زلنا نعاني حتى الآن.

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إن التقرير الأممي الذي اتهم إسرائيل بمواصلة ارتكاب الإبادة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، "مهم ويعد جزءا من تثبيت الحقائق" المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اعتبر أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم أخرى بحق الفلسطينيين عبر الاستهداف المتعمد للأطفال.

وصدر التقرير ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وذكر أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ترتكب في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، كما ترتكب جرائم حرب في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق والمنهجية.

وشدد التقرير على أن الاستهداف المتعمد للأطفال يشكل أحد العناصر الأساسية التي تكشف عن نية إسرائيلية للقضاء على الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا.

وأكد أن استهداف إسرائيل لمراكز الولادة ورعاية حديثي الولادة في غزة أثر بشكل مباشر على فرص بقاء الأطفال الرضع على قيد الحياة وعلى المستقبل الإنجابي للفلسطينيين.

وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم للأناضول إنه "مهم ويعد جزءا من تثبيت الحقائق" المتعلقة بالجرائم المرتكبة في فلسطين.

وأضاف أن "كل الشواهد والتوثيقات والصور ومقاطع الفيديو تؤكد أن الاحتلال (الإسرائيلي) استخدم المدنيين كدروع بشرية أثناء عملياته العسكرية داخل قطاع غزة".

واتهم إسرائيل بـ"محاولة التنصل من جرائمها عبر الادعاء بأن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية"، مشددا على أن "ذلك لن يغير من الحقائق شيئا".

وأضاف: "إسرائيل تعمدت قتل المدنيين وقصفت المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، كما استهدفت مراكز الإيواء والمستشفيات والمدارس، ما يؤكد أنها قصدت ارتكاب جرائم إبادة بحق شعبنا".

وطالب قاسم بمحاكمة إسرائيل على المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "الحرب لم تتوقف وما زلنا نعاني حتى الآن".

ودعا التقرير الأممي إسرائيل إلى وقف جميع الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين، وإنهاء الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

كما حث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع والاحتلال الإسرائيلي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الضحايا، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى مقتل أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني خلال عامي الحرب على قطاع غزة، بينهم أكثر من 19 ألفا من طلبة المدارس، فيما أصيب أكثر من 44 ألف طفل وشُرد مئات الآلاف، وفق بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح...

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تشهد تحسنا بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما فيها فتح المعابر وإدخال المساعدات.

